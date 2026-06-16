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Gebze'de adliye önünde silahlı saldırı: Şüphelilerden biri yakalandı

Gebze'de adliye önünde silahlı saldırı: Şüphelilerden biri yakalandı

17:5116/06/2026, Salı
DHA
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Adliye önünde tabanca ile vuruldu
Adliye önünde tabanca ile vuruldu

Kocaeli'de Gebze Adliyesi önünde 2 kişi, karşılaştıkları E.A.'yı tabancayla bacağından vurdu. E.A. hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze Adliye binası önünde meydana geldi.

İddiaya göre; isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle karşılaştıkları E.A.'ya tabanca ile ateş etti.

Bacağından vurulan E.A. yere düşerken, şüpheliler kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri yakındaki polis ekibi tarafından yakalandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.A.’yı ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü.

E.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken; polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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