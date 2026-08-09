Erzurum’da 10 dakikalık yağış trafiği felç etti

Balkonda rehine krizi: Baba iki çocuğunu balkonda alıkoydu, anne 'Çocukları bırak, beni al' sözleriyle hayatını riske attı

Erzurum'da ayrı yaşadığı eşi A.K.'nin (27) boşanmaktan vazgeçmesini isteyen Burhan K. (39), kapısının önünü baza ile kapattığı balkonda iki çocuğunu alıkoydu. Kapıyı açmayarak ekiplere direnen Burhan K., olay yerine gelen eşi A.K.'nin "Çocukları bırak, beni rehin al" dediği sırada boşluğunu fark eden polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Babalarının alıkoyduğu iki çocuk ise annelerine teslim edildi.