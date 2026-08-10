Anadolu’da İslam’ın ilk izlerinden biri: Erzurum’daki Kâbe Mescidi 14 asırdır ayakta

"Kâbe ölçülerine benzetildiği için bu isim verilmiş"





Yaklaşık 10 yıldır Kabe Mescidi’nde imam hatip olarak görev yapan imam Ensar Tarçin, " Rivayetlere göre mescidimiz Hazreti Osman döneminde yapılmış. Tabii bu bir rivayet. Bir diğer rivayete göre ise Kabe ölçülerine benzetilerek inşa edildiği için buraya ’Kabe Mescidi’ adı verilmiş. Caminin girişinde, arka tarafta bulunan taş kitabede de 651 yılında yapıldığı yazıyor. Yine rivayetlere göre Erzurum’un ilk camisi ve ezanın ilk okunduğu cami de Kabe Mescidi’dir. Vatandaşlarımız sık sık bize ’Neden Kabe Mescidi deniliyor?’ diye soruyor. Biz de bildiğimiz ve bizlere aktarılan bilgileri paylaşıyoruz. Kabe ölçülerine benzetildiği ve Hazreti Osman döneminde yapıldığı rivayet edildiği için bu ismi aldığını anlatıyoruz. Camimizde namaz kılan cemaatimiz ve şehir dışından gelen misafirler de buranın farklı bir manevi atmosferi olduğunu ifade ediyor. Bizler de aynı kanaatteyiz. Gerçekten camimizin maneviyatı çok yüksek" diye konuştu.