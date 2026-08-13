Türkiye'nin iki şehrini birleştirecek dev tünelde sona yaklaşıldı

Anadolu’da İslam’ın ilk izlerinden biri: Erzurum’daki Kâbe Mescidi 14 asırdır ayakta

Erzurum’da bulunan tarihi Kâbe Mescidi, Anadolu’ya İslam’ın ilk ulaştığı dönemin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Rivayetlere göre 651 yılında, Hz. Osman(Radıyallahü anh) döneminde Müslümanların Erzurum’u fethetmesinin ardından inşa edilen mescit, hem Anadolu’daki ilk ibadethanelerden biri olması hem de Kâbe’nin ölçülerine benzetilerek yapılmasıyla dikkat çekiyor.