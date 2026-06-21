Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

15:4021/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alandaki yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Marmaris'e bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.


Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

#Muğla
#Asparan
#Marmaris
#Datça
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDT nasıldı zor muydu kolay mıydı? 2026 YKS Yabancı Dil sınavı yorumları