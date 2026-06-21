Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alandaki yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Marmaris'e bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.