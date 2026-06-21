Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alandaki yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

1 /8 Marmaris'e bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 /8 İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.

3 /8 Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.



4 /8 Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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