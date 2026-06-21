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Interpol’ün aradığı zehir taciri Yunus Timlerinin takibine takıldı

Interpol’ün aradığı zehir taciri Yunus Timlerinin takibine takıldı

20:5821/06/2026, Pazar
DHA
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kütahya’da sahte kimlikle yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kütahya’da sahte kimlikle yakalandı

Kütahya'da Yunus Timlerinin gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden sahte kimlik çıkan Nazar Mohammad Nazari'nin, Interpol tarafından dünya genelinde arandığı belirlendi. Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında şüpheli görülen bir kişi durduruldu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimliğinin Nazar Mohammad Nazari (29) olduğu belirlenen şüpheliyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Interpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023 tarihinden bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığını belirledi.

Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası

Ayrıca, Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

5 suç kaydı bulundu

Yapılan sorguda Nazari’nin ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan 3, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 suç kaydının bulunduğu saptandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Yunus Timleri
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