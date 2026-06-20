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Firari katilin saklandığı adresten cephanelik ve uyuşturucu çıktı

Firari katilin saklandığı adresten cephanelik ve uyuşturucu çıktı

18:4320/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
IHA
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Cezaevi firarisi katil zanlısı uyuşturucuyla yakalandı
Cezaevi firarisi katil zanlısı uyuşturucuyla yakalandı

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.E. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Kocaeli’nde hakkında kasten öldürme suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.E., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kartepe’de yakalandı. Operasyonda yakalanan M.E.’nin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 250 fişek, satışa hazır 23 parça halinde toplam 106 gram skunk, 119 sentetik uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 49 bin 100 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında
"uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"
,
"kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak"
ve
"6136 sayılı kanuna muhalefet"
suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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