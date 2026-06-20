'Şapkalılar'a operasyon: 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ’da 53 adrese yapılan baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 23’ü yakalandı. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu şüphelilerin; tehdit, yağma, kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın 14 Temmuz 2025’te başlatıldığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda örgüte yönelik 2025-2026 döneminde 19 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bu süreçte örgütün 93 eyleminin deşifre edildiği, 296 şüpheliden 245’inin yakalandığı ve 172’sinin tutuklandığı kaydedildi. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen örgüt yönetici kadrosundaki 4 kişi hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı. Örgütün yurt dışı bağlantılarına ilişkin incelemelerde, tehditlerin çoğunlukla yabancı hatlar üzerinden yapıldığı, WhatsApp IP kayıtlarının İtalya ve Belçika ile bağlantılı olduğunun belirlendiği aktarıldı. Bu kapsamda Interpol ve Europol üzerinden ilgili ülkelerle adli iş birliği süreci başlatılırken, firari yöneticilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Örgütle ilgili çatı iddianamenin kabul edildiği ve yargılamanın başladığı da açıklandı.