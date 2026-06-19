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Bodrum açıklarında nefes kesen operasyon: Yardım çağrısı yapan bottan 26 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında nefes kesen operasyon: Yardım çağrısı yapan bottan 26 göçmen kurtarıldı

16:1719/06/2026, Cuma
IHA
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Bodrum’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandı
Bodrum’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenlerin bulunduğu botta hareketli anlar yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.


#Bodrum
#Muğla
#Sahil Güvenlik Botu
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