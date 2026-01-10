Yeni Şafak
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

10:1210/01/2026, Cumartesi
AA
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

#Edirne
#Kırklareli
#Göç İdaresi Müdürlüğü
