Bursa'da 13 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Bursa’da 13 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

13:439/01/2026, Cuma
IHA
Bursa'da göçmen operasyonu
Bursa'da göçmen operasyonu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 yabancı uyruklu şahısyakalandı. Yapılan kontrollerde şahısların tamamının kimliklerinin bulunmadığı, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.


Ekiplerin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu şahısların geçmiş tarihlerde Türkiye’ye giriş yaptıkları, çalışmak amacıyla Bursa’ya geldikleri ve organizatörler tarafından söz konusu adreslere yerleştirildikleri tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.



