Antalya'da dört düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da dört düzensiz göçmen yakalandı

4/01/2026, Pazar
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Antalya’da kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Sahil Güvenlik Aksu Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#aksu
#antalya
#düzensiz göçmen
