Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, içindeki demir ve bakır malzemeleri ayrıştırmak amacıyla eski ev eşyaları ile elektrik kablolarını yakan hurdacıya müdahale etti. Hurdacının, "Bu seferlik bir şeyler yapın" sözleri üzerine Zabıta ekipleri, "Vazifede merhamet vatana ihanettir. Vazifede merhamete yer yok" diyerek cezai işlem uyguladı.
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6205 Sokak’ta çevreye zarar veren bir hurdacıyı suçüstü tespit etti.
Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir gecekonduda bulunan eski ev eşyalarını ve elektrik kablolarını yakarak içindeki demir ve bakır malzemelerini ayrıştırmaya çalışan hurdacıya, zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi.
Zabıta ekipleri, yanan koltuklardan ve elektrik kablolarından çıkan yoğun siyah dumanın çevredeki binaları ve mahalle sakinlerini olumsuz etkilediğini belirledi.
Sokakta sağlı sollu binaların bulunduğunu vurgulayan zabıta personeli, "Her taraf bina siz burada koltuk yakıyorsunuz, kablo yakıyorsunuz, çevreyi kirletiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Uyarılar üzerine hurdacının, "Bu seferlik bir şeyler yapın" demesi üzerine zabıta ekipleri, "Bu seferlik yok. Vazifede merhamet vatana ihanettir. Vazifede merhamete yer yok" sözleriyle karşılık verdi. Zabıta ekiplerinin çağrısı üzerine gelen arazöz ile önce yanan evsel atıklar söndürüldü, ardından da hurdacıya, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/5 maddesi gereğince işlem yapıldı. Kullanılamaz ev eşyalarını kamuya açık alanlarda yakarak çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle hurdacıya 1406 TL idari para cezası kesildi.