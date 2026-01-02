Sokakta sağlı sollu binaların bulunduğunu vurgulayan zabıta personeli, "Her taraf bina siz burada koltuk yakıyorsunuz, kablo yakıyorsunuz, çevreyi kirletiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Uyarılar üzerine hurdacının, "Bu seferlik bir şeyler yapın" demesi üzerine zabıta ekipleri, "Bu seferlik yok. Vazifede merhamet vatana ihanettir. Vazifede merhamete yer yok" sözleriyle karşılık verdi. Zabıta ekiplerinin çağrısı üzerine gelen arazöz ile önce yanan evsel atıklar söndürüldü, ardından da hurdacıya, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/5 maddesi gereğince işlem yapıldı. Kullanılamaz ev eşyalarını kamuya açık alanlarda yakarak çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle hurdacıya 1406 TL idari para cezası kesildi.







