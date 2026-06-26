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TBMM’de dengeler değişti: Transfer ve istifalar sonrası yeni tablo ortaya çıktı

TBMM’de dengeler değişti: Transfer ve istifalar sonrası yeni tablo ortaya çıktı

14:0926/06/2026, Cuma
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TBMM’de bu ay yaşanan milletvekili hareketliliği Meclis aritmetiğini yeniden şekillendirdi. AK Parti’ye 2 yeni milletvekilinin katılması, CHP’den ise 2 ismin istifa etmesi dengeleri değiştirdi. Son tabloya göre AK Parti’nin sandalye sayısı 277’ye yükselirken, CHP’nin milletvekili sayısı 136’ya geriledi. Değişim, Meclis’teki güç dağılımında dikkat çeken bir kayma olarak kayıtlara geçti.

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla
AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

En çok vekil kaybı CHP'den


Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.


Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.


Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.


TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi:
277

Cumhuriyet Halk Partisi: 136

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592



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