TBMM’de dengeler değişti: Transfer ve istifalar sonrası yeni tablo ortaya çıktı

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla

En çok vekil kaybı CHP'den

En çok vekil kaybı CHP'den

Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.