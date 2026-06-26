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Dışişleri Bakanı Fidan Kanadalı mevkidaşıyla nükleer tesisi inceledi

Dışişleri Bakanı Fidan Kanadalı mevkidaşıyla nükleer tesisi inceledi

00:3026/06/2026, Cuma
IHA
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Bakan Fidan, Darlington Nükleer Tesisi’ni inceledi.
Bakan Fidan, Darlington Nükleer Tesisi’ni inceledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Anita Anand ile birlikte Darlington Nükleer Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelerek, Toronto kentindeki Darlington Nükleer Tesisi’ni ziyaret etti.

Mevkidaşıyla nükleer tesisi inceledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada’ya gitti. Bakan Fidan temasları kapsamında Toronto kentinde Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi. Bakan Fidan, mevkidaşı ile buradaki Darlington Nükleer Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



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