Kötü koku komşuları harekete geçirdi: Emekli profesörün evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Belediye ve zabıta ekipleri, iki ayrı dairede biriken çöplerin ve eşyaların çıkarılması için çalışma yürütüyor. Dairelerde yalnızca atık ve çöplerin değil, çok sayıda kitap, dergi ve gazetenin de bulunduğu görüldü.





Evlerin kapılarında bulunan "Rahatsız etmeyin" yazıları da dikkat çekti. İçerideki birikimin yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği belirtildi.