Kütahya’da iki genç bıçaklı saldırıda yaralandı

09:1723/05/2026, السبت
Kütahya’da sokak ortasında motosikletli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan iki genç yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya’da meydana gelen bıçaklı saldırıda iki genç yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde iki gencin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptı. Biri bacağından, diğeri ise karın bölgesinden bıçakla yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İddiaya göre iki genç, tanımadıkları motosikletli bir kişi tarafından bıçaklandı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, saldırının ardından motosikletle kaçan ve plakası tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



