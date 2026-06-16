Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

"Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran'da Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden S.T'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı anlaşılmıştır."