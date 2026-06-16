5 yıl sonra aydınlatılan cinayette 5 tutuklama

Olay, 20 Nisan 2021'de Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını otlattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Şirin Çelik, yaşamını yitirdi. Uzun süre 'faili meçhul' olarak kalan cinayetle ilgili Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon bilgilerini Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından duyurdu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.