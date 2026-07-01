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Otomobil camından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Otomobil camından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

09:211/07/2026, Çarşamba
DHA
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Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen Muhammed Karabaş, (19) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş’ın arkadaşı otomobil sürücüsü C.E. (21), gözaltına alındı.

Arkadaşıyla çıktığı gezinti kabusa döndü. Batman'da yaşanan acı olay, önceki gece Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde millet parkına giden Muhammed Karabaş ile arkadaşı C.E., bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı.

İddiaya göre, Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu 06 HB 7372 plakalı otomobilin camından sarkmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü.

Başından yaralandı kurtarılamadı

Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Karabaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Karabaş’ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü.


C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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