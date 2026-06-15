Tarihi köprünün gerçek adı Osmanlı arşivlerinden çıktı: Artık 'Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü' olarak anılacak

Boğazkesen Köprüsü ile ilgili arşiv taramaları ve akademik çalışmalar yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nazım Boy, “Roma döneminde bu yol ‘Ulu Yol’ olarak adlandırılıyor. Taşova’dan gelip Niksar’dan devam eden yani Anadolu’nun kuzeyindeki ana yol olarak bildiğimiz yol. Devamında bu Türk-İslam döneminde Danişmentlilerle birlikte bölgede başlayan hakimiyet sürecinden itibaren de bu bölge yine yerleşime sahne olmuş. Türkler tarafından ihya edilmiş. Öncelikle bu yol üzerinde Roma döneminden itibaren Ulu Yol’u bildiğimiz için bir köprünün olmaması kaçınılmaz. Yalnız bulunduğumuz nokta Kelkit ve Yeşilırmak’ın birleştiği nokta. Su debisinin en yüksek olduğu nokta. O yüzden de köprülerin uzun ömürlü olması Çok zor bir durum. Çok muhkem yapılması gerekiyor. Sağlam yapılması gerekiyor. Roma döneminde kuvvetle muhtemel bir köprü vardı. Ancak zamanla tahrip olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu da nereden anlıyoruz? Köprünün üzerinde kullanılan malzemelerde biz daha erken dönemdeki malzemelerin devşirildiğini Türk İslam döneminde de kullandığını anlayabiliyoruz. Osmanlı döneminde arşiv kayıtlarında bu yol İran Caddesi, İran yolu olarak adlandırılıyor. Köprü ile ilgili de birçok arşiv kaydına biz çalışmamızda rastladık. Bunlardan 3 tane arşiv belgesinde köprünün Sultan Murat Han Köprüsü olarak isimlendirildiğini net bir şekilde gördük. Literatürde günümüze kadar Boğazkesen Köprüsü olarak geçiyordu. Ama biz arşiv belgeleriyle bunu somut bir şekilde ortaya koyduğumuz için yaptığımız akademik çalışmada köprünün isminin Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü olarak mevki ile de bütünlük sağlaması açısından mevkisi ismi ve bani ismi birlikte kullanılacak şekilde olması gerektiğini önerdik. Bu önerimizi de yerel yönetim dikkate alıp Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunmuş. Orada da bu kabul görmüş köprünün günümüzde bugün itibariyle ismi Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü olarak güncellenmiş durumda” dedi.