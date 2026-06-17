Karayatak’ta tarihi gün: Tapular sahiplerine teslim edildi

“Bugün Karayatak Bölgesi’ndeki imar çalışmamızı sonuçlandırarak tapu sorunlarını çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır beklenen bir süreci başarıyla tamamladık. Bu süreçte emeği geçen muhtarımıza, teknik ekiplerimize, belediye başkan yardımcılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Karayatak’ta ortaya koyduğumuz bu başarıyı Ankara Mahallemiz başta olmak üzere diğer bölgelerimizde de sürdüreceğiz”