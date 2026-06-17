Karayatak’ta tarihi gün: Tapular sahiplerine teslim edildi

Tokat Belediyesi tarafından Karayatak Bölgesi’nde uzun yıllardır çözülemeyen mülkiyet sorunu tarihe karıştı. 89 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar planı ve arazi düzenleme çalışmalarıyla 185 parsel yeniden düzenlenerek 220 yeni imar parseli oluşturuldu. Yaklaşık 35 hektarlık alan park, yol, spor alanları ve sosyal donatı alanlarına ayrılırken, vatandaşlar yıllardır bekledikleri tapularına kavuştu. Tapu teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Karayatak’ta başlatılan dönüşüm hamlesinin Ankara Mahallesi, Gezirlik ve diğer bölgelerde de devam edeceğini belirterek, Tokat’ın geleceğini şekillendirecek yaklaşık 65 bin kişilik yeni yaşam alanlarının inşa edildiğini söyledi.
Yaklaşık 89 hektarlık alanda gerçekleştirilen kapsamlı çalışma kapsamında, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi doğrultusunda imar uygulaması hayata geçirildi. Daha önce 185 parselin bulunduğu bölgede yapılan düzenlemeler sonucunda kamusal alanlar dışında 220 yeni imar parseli oluşturuldu. Ayrıca yaklaşık 35 hektarlık alan; parklar, yollar, spor alanları, sosyal tesisler ve çeşitli kamusal hizmetler için ayrılarak Karayatak’ın modern şehirleşme süreci için önemli bir adım atıldı.
Bölge için hazırlanan yeni imar planında konut alanlarında Emsal 1.00 ve Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma koşulları belirlenirken, Karayatak’ın gelecekteki gelişimine yön verecek önemli bir planlama da hayata geçirilmiş oldu.
Yılların bekleyişi mutlu sonla tamamlandı
Tapu teslim töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Karayatak Bölgesi’nde uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TOKİ bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Yazıcıoğlu, Oğulbey Mahallesi’nden başlayıp Çay Mahallesi’ne kadar uzanan kentsel dönüşüm sürecinin de kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.
Tokat'ta yeni yaşam alanları yükseliyor
Tokat’ın geleceğini planlı şehirleşme anlayışıyla inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, Karayatak, Gezirlik ve Ankara Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 65 bin kişilik yeni yaşam alanlarının ortaya çıkacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve belediye başkan yardımcıları tarafından tapular hak sahiplerine takdim edildi. Uzun yıllardır tapularını bekleyen vatandaşlar ise büyük sevinç yaşarken, sürecin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Tokat Belediyesi’ne teşekkür etti.
Karayatak’ta yılların bekleyişi böylece mutlu sonla noktalanırken, bölge yeni imar parselleri, sosyal donatı alanları ve modern şehirleşme vizyonuyla Tokat’ın yükselen yaşam merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.