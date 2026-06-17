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Karayatak’ta tarihi gün: Tapular sahiplerine teslim edildi

Karayatak’ta tarihi gün: Tapular sahiplerine teslim edildi

11:2217/06/2026, Çarşamba
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65 bin kişilik yeni yaşam alanının temeli atıldı
65 bin kişilik yeni yaşam alanının temeli atıldı

Tokat Belediyesi tarafından Karayatak Bölgesi’nde uzun yıllardır çözülemeyen mülkiyet sorunu tarihe karıştı. 89 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar planı ve arazi düzenleme çalışmalarıyla 185 parsel yeniden düzenlenerek 220 yeni imar parseli oluşturuldu. Yaklaşık 35 hektarlık alan park, yol, spor alanları ve sosyal donatı alanlarına ayrılırken, vatandaşlar yıllardır bekledikleri tapularına kavuştu. Tapu teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Karayatak’ta başlatılan dönüşüm hamlesinin Ankara Mahallesi, Gezirlik ve diğer bölgelerde de devam edeceğini belirterek, Tokat’ın geleceğini şekillendirecek yaklaşık 65 bin kişilik yeni yaşam alanlarının inşa edildiğini söyledi.

Yaklaşık 89 hektarlık alanda gerçekleştirilen kapsamlı çalışma kapsamında, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi doğrultusunda imar uygulaması hayata geçirildi. Daha önce 185 parselin bulunduğu bölgede yapılan düzenlemeler sonucunda kamusal alanlar dışında 220 yeni imar parseli oluşturuldu. Ayrıca yaklaşık 35 hektarlık alan; parklar, yollar, spor alanları, sosyal tesisler ve çeşitli kamusal hizmetler için ayrılarak Karayatak’ın modern şehirleşme süreci için önemli bir adım atıldı.

Bölge için hazırlanan yeni imar planında konut alanlarında Emsal 1.00 ve Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma koşulları belirlenirken, Karayatak’ın gelecekteki gelişimine yön verecek önemli bir planlama da hayata geçirilmiş oldu.

Yılların bekleyişi mutlu sonla tamamlandı

Tapu teslim töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Karayatak Bölgesi’nde uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yazıcıoğlu,
“Bugün Karayatak Bölgesi’ndeki imar çalışmamızı sonuçlandırarak tapu sorunlarını çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır beklenen bir süreci başarıyla tamamladık. Bu süreçte emeği geçen muhtarımıza, teknik ekiplerimize, belediye başkan yardımcılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Karayatak’ta ortaya koyduğumuz bu başarıyı Ankara Mahallemiz başta olmak üzere diğer bölgelerimizde de sürdüreceğiz”
dedi.

TOKİ bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Yazıcıoğlu, Oğulbey Mahallesi’nden başlayıp Çay Mahallesi’ne kadar uzanan kentsel dönüşüm sürecinin de kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Tokat'ta yeni yaşam alanları yükseliyor

Tokat’ın geleceğini planlı şehirleşme anlayışıyla inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, Karayatak, Gezirlik ve Ankara Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 65 bin kişilik yeni yaşam alanlarının ortaya çıkacağını söyledi.

Yazıcıoğlu,
“Tokat’ımızın önündeki engelleri birer birer kaldırıyoruz. Göç veren değil, geri dönüşlerin başladığı bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla yıllardır çözülemeyen sorunları çözüyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Karayatak’ta tamamladığımız çalışma bunun en somut örneklerinden biridir. Şehrimizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve belediye başkan yardımcıları tarafından tapular hak sahiplerine takdim edildi. Uzun yıllardır tapularını bekleyen vatandaşlar ise büyük sevinç yaşarken, sürecin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Tokat Belediyesi’ne teşekkür etti.

Karayatak’ta yılların bekleyişi böylece mutlu sonla noktalanırken, bölge yeni imar parselleri, sosyal donatı alanları ve modern şehirleşme vizyonuyla Tokat’ın yükselen yaşam merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.




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