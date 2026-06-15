"Tesadüfen ortaya çıkarılan önemli bir yapı"





Roma Arsenali’nin Niksar’ın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yapının yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldığını söyledi.





Yaklaşık bin 800 yıllık tarihi yapının geçmişte askeri amaçlarla kullanıldığının değerlendirildiğini ifade eden Tepebaşı, "Tarihi başkent Niksar’ımızın en eski yapılarından birindeyiz. M.Ö. 200’lü yıllara dayandığı değerlendirilen bu yapıda bulunuyoruz. İnşaat çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan bu alanın, çeşitli rivayetlere göre askerlerin malzeme ve mühimmatlarını depoladığı bir arsenal olarak kullanıldığı düşünülüyor" dedi.