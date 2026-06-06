El arabasıyla gelen sürpriz: Takı merasiminde inanılmaz anlar, arkadaşlarının sürprizi salonu kahkahaya boğdu

Arkadaş grubu adına konuşan Hamit Aydın, her düğünde farklı etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Beytullah Şahin arkadaşımızın düğününe geldik. Biz 8 arkadaş sürekli birbirilerimizin düğününde böyle değişik etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sefer Beytullah’a daha ağır bir şey yapalım istedik. Yaklaşık bir haftalık çabalarımızın ardından 10 bin TL değerindeki madeni parayı arkadaşımız için biriktirdik. Şu an arkadaşımız Beytullah’a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık. Bunun için çok uğraştık" dedi.



