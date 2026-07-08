Trump NATO Zirvesi'nin ikinci gününde tarihi kararları duyurdu: İran ile ateşkes bitti Türkiye F-35'leri alacak

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, ikinci gününde yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor.

Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile mutabakata değinen Trump, "Ateşkes benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum" diye konuştu.

Trump, "Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti" ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur" şeklinde konuştu.

"Türkiye F-35'leri alacak"

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini belirterek, "Türkiye savaşa girebilirdi çünkü güçlü bir ordusu var ancak bunu tercih etmedi" dedi. Trump ayrıca, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin öne çıkan sözleri:

Dün akşamki saldı çok gerekli ve orantılıydı. ABD şirketleri daha fazla iş yapmaya başladı. İran konusunda herkesin uzaktan destek verdiğini söyleyebilirim. ABD’nin İran’a yaptığı önemli.

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