NATO Genel Sekreteri Rutte ilk kararı duyurdu: NATO müttefikleri hava kapasitesi için 12 yeni uçak alacak
10:23, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 11:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı.
Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı. NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Ankara Zirvesi Sanayi Sanayii Forumu’nda, müttefiklerin Airbus’tan alacağı 12 adet A400 modeli uçakla hava gücü kapasitesini artıracağını duyurdu.
Rutte'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bugün, müttefiklerimiz çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10’uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini resmen duyuruyor.
Bu teslimat, hedeflenen 12 uçaklık MRTT filosuna bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.
Ayrıca Airbus A400M uçağına odaklanan yeni bir çok uluslu projeyi de başlatıyoruz. Bu, dünya standartlarında stratejik hava taşımacılığı kabiliyeti sağlayacak bir girişimdir.
A330 MRTT ve A400M, ittifaka yüksek kabiliyetli iki çok uluslu hava filosu kazandıracak.
Bugün birçok müttefikimiz hava kapasitesi için tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar.
Gündem
NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
Gündem
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesinde tarihi jest: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Dünya
Trump'tan Kongre'ye çağrı: 350 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylayın
Başlıklar :Mark RutteNATOankara
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.