NATO Genel Sekreteri Rutte ilk kararı duyurdu: NATO müttefikleri hava kapasitesi için 12 yeni uçak alacak

Rutte'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün, müttefiklerimiz çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10’uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini resmen duyuruyor.

Bu teslimat, hedeflenen 12 uçaklık MRTT filosuna bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.

Ayrıca Airbus A400M uçağına odaklanan yeni bir çok uluslu projeyi de başlatıyoruz. Bu, dünya standartlarında stratejik hava taşımacılığı kabiliyeti sağlayacak bir girişimdir.

A330 MRTT ve A400M, ittifaka yüksek kabiliyetli iki çok uluslu hava filosu kazandıracak.

Bugün birçok müttefikimiz hava kapasitesi için tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar.

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