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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesinde tarihi jest: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesinde tarihi jest: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

Tuba Fıçıcı
10:11, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 10:14, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesinde tarihi jest: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi devam ederken, iki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik görüşmesi öncesi Amerikan medyasından F-35 krizini bitirecek formüle dair çarpıcı detaylar sızdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi, Ankara-Washington hattında kritik bir eşiğe sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede 7 yıllık F-35 düğümünü çözecek yeni bir askeri formülü masaya getireceği iddia edildi. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre S-400 krizine yönelik alternatiflerin gündemde olduğu bu süreç, telaffuz edilen güçlü diplomatik adımların bölgesel dengeleri sarsmasıyla İsrail cephesinde derin bir endişeyle karşılandı.

Ankara'da dünya liderlerini ağırlayan tarihi NATO Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açarken, uluslararası kamuoyunun gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek kritik baş başa görüşmeye çevrildi. Amerikan basınına sızan güçlü kulis bilgilerine göre Trump, 7 yıldır devam eden F-35 krizini tamamen ortadan kaldıracak ve memnun edecek devasa bir askeri adımla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray'da 'F-35' hareketliliği ve mektup diplomasisi

The New York Times gazetesinden Tyler Pager ve David E. Sanger’ın ulusal güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ankara'ya ayak basan Donald Trump, Türkiye'nin F-35 gizli savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesi ve mevcut askeri ambargoların kaldırılması konusundaki niyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat iletecek. Daha önce Oval Ofis’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğinde Erdoğan’a onu "çok mutlu edecek" bir hediye getireceğini açıkça ifade eden Trump'ın bu vizyonu, yönetim kademesinde de karşılık bulmuş durumda. Sürecin teknik işleyişine dair doğrudan açıklamalar yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yönetimin duruşunu şu sözlerle özetliyor:

"Savunma Bakanımız Pete Hegseth ve tüm ekip şu anda bu konuyu titizlikle inceliyor. Yönetimimiz Amerikan yasalarına tam uyum sağlayarak bu süreci tamamlamak istiyor. Başkan Trump bizden bizzat bu yolu bulmamız için talimat verdi. Süreci başlatmak adına iki lider arasında zirvede resmi bir mektup alışverişi gerçekleşebilir."

S-400 düğümünü çözecek alternatif formüller masada

NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ve taktik nükleer silahların depolandığı Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Türkiye, F-35 programındaki haklı konumunu geri almak adına uzun süredir yürüttüğü diplomasinin meyvelerini toplamak üzere. Washington cephesinde, F-35 satışına yasal engel teşkil eden 2020 tarihli Kongre yasasını aşabilmek için Beyaz Saray kurmaylarının hararetli bir mesai içinde olduğu belirtiliyor. Üst düzey yetkililerin aktardığı bilgilere göre, iki müttefik arasındaki askeri çıkmazı sonlandıracak alternatif formüller şekillenmeye başladı. S-400 hava savunma sistemlerinin kilit bileşenlerinin sökülerek operasyonel durumdan çıkarılması veya müttefiklik haklarına halel getirmeyecek bir çerçevede üçüncü bir ülkeye devredilmesi gibi rasyonel seçenekler masada bulunuyor. Bu formüllerden birinin hayata geçmesiyle birlikte, ödemesi yapıldığı halde ABD depolarında bekletilen Türk F-35 jetlerinin kaderinin de bu zirvede netleşmesi öngörülüyor.

Tel Aviv cephesinde F-35 paniği ve netanyahu'nun tepkisi

Türkiye'nin Washington nezdinde sağladığı bu büyük diplomatik ve askeri ivme, bölgesel dengeleri sarsarak başta İsrail olmak üzere rakiplerinde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Türkiye'nin savaş uçağı programına geri dönüşünü engellemek amacıyla ABD Kongresi'nde yoğun kulis faaliyetleri yürüten Netanyahu, Amerikan Fox & Friends programına canlı yayınla bağlanarak sürecin gidişatından duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi:

"Türkiye harika bir ülke, ancak ülkeyi, İsrail’in yok edilmesini açıkça savunan bir adam yönetiyor. Kıbrıs’ın yarısını askeri olarak elinde tutuyor, bir başka NATO üyesi olan Yunanistan’ı tehdit ediyor ve Kudüs’ü fethetmekten açıkça bahsediyor. Bu uçakların verilmesi stratejik bir hatadır."

İsrail lobisinin bu çıkışlarına ve Idaho Senatörü Jim Risch gibi bazı Cumhuriyetçi senatörlerin şüpheci yaklaşımlarına rağmen, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu güçlü kişisel diyalog sayesinde Kongre engelini aşma konusunda son derece kararlı olduğu vurgulanıyor.

Zirvenin seyrini belirleyen özel davet

ABD Başkanı Trump’ın NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmesinde ise kişisel diplomasinin ağırlığı belirleyici bir rol oynadı. Washington'dan ayrılmadan önce Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda müttefiklerin askeri harcamalarını eleştiren alışılmış tutumunu sürdüren Trump, bu yılki zirveye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat ev sahipliği yapması ve kendisini özel olarak davet etmesi sebebiyle katıldığını ifade etti. Başkentteki yoğun mesaisi kapsamında Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de stratejik öneme sahip bir ikili görüşme gerçekleştirecek olan Trump, dünya liderlerine hitap etmesinin ardından düzenleyeceği kapsamlı bir basın toplantısıyla Türkiye temaslarını noktalayacak.

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Başlıklar :NATOTrumpCumhurbaşkanı ErdoğanS-400F-35
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