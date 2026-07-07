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Dünyanın gözü Ankara'da: NATO'nun en kritik zirvesi

Dünyanın gözü Ankara'da: NATO'nun en kritik zirvesi

Nur Banu Aras, Uğur Duyan
04:00, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 04:10, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Dünyanın gözü Ankara'da: NATO'nun en kritik zirvesi
Ankara.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İran Savaşı ve Avrupa’nın güvenlik endişelerinin arttığı dönemde yeni savunma mimarisini kuracak 36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor. NATO’nun üçüncü evresini anlatmak için “NATO 3.0” olarak anılan zirvenin en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor. Ankara’ya 32 ülkenin lideriyle 100’den fazla dışişleri ve savunma bakanı gelecek.

NATO, 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de liderler düzeyinde toplanıyor. 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin ardından bu kez Ankara, 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Bugün başlayacak olan zirvede yalnızca ittifakın güvenlik politikaları değil, Ukrayna Savaşı, Avrupa’nın savunma kapasitesi, savunma sanayii üretimi, hibrit tehditler ve yeni güvenlik mimarisi de masaya yatırılacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin liderleri katılacak. Zirve kapsamında 100’den fazla dışişleri ve savunma bakanı da Ankara’da yoğun diplomasi trafiği yürütecek. 2004 yılında İstanbul’da yapılan zirvenin ana gündemini terörle mücadele, Afganistan operasyonu, Irak’ın yeniden yapılandırılması ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesi oluşturuyordu. Aradan geçen 22 yılda ise uluslararası güvenlik ortamı önemli ölçüde değişti. Bugün NATO’nun öncelikleri arasında Ukrayna Savaşı, Avrupa’nın caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, savunma sanayii üretiminin artırılması, kritik altyapının korunması, siber güvenlik, yapay zekâ ve hibrit tehditlerle mücadele bulunuyor. NATO’nun değişen güvenlik yaklaşımına karşın Türkiye, ittifak içindeki yükümlülüklerini yerine getirirken Rusya ile diplomatik diyalog kanallarını da açık tutmayı sürdürüyor.

KÜLLİYE'DE YEMEK

Zirve kapsamında bugün NATO Savunma Sanayii Forumu gerçekleştirilecek. Aynı gün NATO-Ukrayna Konseyi kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile ortak basın açıklaması düzenlenecek. Akşam saatlerinde Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla İstanbul İşbirliği Girişimi toplantısı yapılacak. Savunma bakanları ise Ay Yıldız Yerleşkesi’nde düzenlenecek resepsiyonda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Yarın ise Rutte ve Erdoğan, müttefik ülke liderlerini karşılayacak. Sonrasında önce aile fotoğrafı verilecek ardından Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Zirve, Rutte’nin sonuç bildirgesini değerlendireceği basın toplantısıyla sona erecek.

TÜRKİYE İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Türkiye, NATO’nun kurucu üyelerinden biri olarak 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez liderler düzeyindeki NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Burhanettin Duran.
Burhanettin Duran.

Çok önemli konular var

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve kapsamında Uluslararası Basın Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. “NATO 3.0 söylemiyle” gündeme gelen zirvenin çok önemli olacağını vurgulayan Duran, “Hem NATO’nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara’da çok önemli konular konuşulacak” diye konuştu.

2500’Ü AŞKIN GAZETECİ İZLEYECEK

Zirvenin, devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olmasının beklendiğine dikkati çeken Duran, “Medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi’nde çalışma alanları oluşturduk. Bin 800 kişilik bir çalışma ofisi var. 2 bin 500’ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye’yi bilgilendirme imkânı olacak. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara’da en güzel misafirperverliği görecekler” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı ikili görüşmeler ve bu görüşmelerin içeriğine ilişkin sorusu üzerine Duran, “NATO’nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Savunma harcamaları yine gündem olacak” yanıtını verdi.

ÖZEL MENÜ

Zirve ve ikili görüşmelerin devam edeceği 4 gün boyunca basın mensupları için hazırlanan menüde 8 çeşit çorba bulunuyor. Kahvaltı soğuk büfesinde 9 çeşit varken şarküteri büfesinde 4 alternatif yer alıyor. Ana yemek ve pastane menüsünde çok fazla çeşit var.

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Başlıklar :NATODiplomasiPolitikaAnkara
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