DMM NATO Zirvesi üzerinden yapılan algı operasyonuna karşı uyardı: Ankara'da terör saldırısı iddiaları asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, söz konusu içeriklerin dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu belirterek vatandaşlara yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu iddianın, açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: