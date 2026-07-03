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DMM NATO Zirvesi üzerinden yapılan algı operasyonuna karşı uyardı: Ankara'da terör saldırısı iddiaları asılsız

DMM NATO Zirvesi üzerinden yapılan algı operasyonuna karşı uyardı: Ankara'da terör saldırısı iddiaları asılsız

15:313/07/2026, Cuma
AA
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'Ankara'da terör saldırısı' iddialarına DMM'den açıklama geldi.
'Ankara'da terör saldırısı' iddialarına DMM'den açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, söz konusu içeriklerin dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu belirterek vatandaşlara yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın, açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu spekülatif içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle uygulanmakta, toplumu endişeye sevk eden, huzur ve güven ortamını hedef alan art niyetli içeriklere yönelik de adli süreçler yürütülmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"

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