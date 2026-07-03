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DMM'den ASELSAN iddialarıa net cevap: ABD'li şirkete satılacağı iddiası asılsızdır

DMM'den ASELSAN iddialarıa net cevap: ABD'li şirkete satılacağı iddiası asılsızdır

14:093/07/2026, Cuma
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ASELSAN, ABD'ye satılacak'' dezenformasyonu!
ASELSAN, ABD'ye satılacak'' dezenformasyonu!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, stratejik öneme sahip bu milli değerin yabancı bir firmaya devredilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına' dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.



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