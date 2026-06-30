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DMM NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyardı: Siber korsanlık girişimleridir

DMM NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyardı: Siber korsanlık girişimleridir

22:3830/06/2026, Salı
AA
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi ile ilgili kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak hazırlanan sahte başvuru içeriklerine karşı uyarıda bulundu. DMM, söz konusu paylaşımların siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik olduğunu belirterek, sahte içerikleri hazırlayanlar hakkında adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.

Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur."


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