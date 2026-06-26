'Ankara'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiaları doğru mu? DMM'den açıklama geldi

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, sosyal medya platformlarında hızla yayılan sokağa çıkma yasağı söylentilerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) son noktayı koydu. Başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde iki günlük bir yasak uygulanacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten DMM, bu tür paylaşımların kamuoyunda panik ve belirsizlik yaratma amacı taşıdığını vurguladı. Zirve kapsamında vatandaşların g+ünlük yaşamını kısıtlayacak herhangi bir kararın bulunmadığı net bir dille ifade edildi.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddialar doğru değildir. Ülkemizin başkenti Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.