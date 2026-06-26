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NATO Zirvesi'ne yönelik yeni dezenformasyon: DMM'den 'sahte belge' uyarısı

NATO Zirvesi'ne yönelik yeni dezenformasyon: DMM'den 'sahte belge' uyarısı

18:5626/06/2026, Cuma
DHA
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DMM, NATO Zirvesiyle ilgili sahte belgelere karşı uyardı.
DMM, NATO Zirvesiyle ilgili sahte belgelere karşı uyardı.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'ne yönelik yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Zirve kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği’ne ait olduğu iddia edilen bazı belgelerin dolaşıma sokulduğu tespit edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımların ve belgelerin tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak sahte içeriklerden oluştuğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

"Doğruluğu resmi bir kaynağa dayanmayan paylaşımlar"

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve çeşitli haberleşme gruplarında, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği’ne ait olduğu iddia edilen bazı belgelerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak sahte içeriklerden oluşmaktadır. Toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemeli; doğruluğu resmi bir kaynağa dayanmayan paylaşımlardan kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verildi.



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