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NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da: 20 meclis başkanı Türkiye'de buluşacak

NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da: 20 meclis başkanı Türkiye'de buluşacak

Haber Merkezi
14:3426/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul'daki zirvede, NATO Liderler Zirvesi öncesi parlamentolar arası koordinasyon ele alınacak.
İstanbul'daki zirvede, NATO Liderler Zirvesi öncesi parlamentolar arası koordinasyon ele alınacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'nde 20 ülkenin meclis başkanı bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılara hitap etmesi beklenen zirvede, NATO Liderler Zirvesi öncesi parlamentolar arası koordinasyon ele alınacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek
NATO Parlamenter Zirvesi
, NATO üyesi ülkelerin parlamento başkanlarını Türkiye'de buluşturacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde düzenlenecek toplantıda, müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve koordinasyon güçlendirilecek.

İstanbul'daki zirveye 20 meclis başkanı ile 3 meclis başkanvekili katılacak. Programda ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlık Divanı üyeleri ile müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de yer alacak.


Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya'nın meclis başkanları zirve kapsamında İstanbul'da bir araya gelecek.

Dolmabahçe'de kritik toplantı


NATO Parlamenter Asamblesi tarafından 2024'ten bu yana ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenen zirvenin ana oturumu 29 Haziran'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları söz alarak NATO gündemindeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında düzenlenecek resmi öğle yemeğine katılarak parlamenter heyetlere hitap etmesi bekleniyor.


Baykar'a teknoloji ziyareti


Zirvenin öğleden sonraki bölümünde katılımcılar Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Heyetlere, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği milli teknolojiler, insansız hava sistemleri ve yürütülen yenilikçi projeler hakkında bilgi verilecek.


Üçüncü zirve İstanbul'da


NATO Parlamenter Zirvesi, daha önce ABD ve Belçika'da düzenlenen toplantıların ardından üçüncü kez gerçekleştirilecek. Zirvenin, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamentolar arasında ortak yaklaşım geliştirilmesi ve siyasi koordinasyonun artırılması açısından önemli bir platform olması hedefleniyor.



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