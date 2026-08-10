Cemil Tugay'la ilgili çok konuşulacak AK Parti kulisi: İzmir için ilk olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle bulunduğu ortak WhatsApp grubundan ayrılması yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlandı. Özgür Özel ile iplerin tamamen koptuğu belirtilirken, Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti saflarına katılacağı iddia ediliyor.

Ankara'ya üstü kapalı mesaj: WhatsApp grubundan ayrıldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süredir gerilim yaşadığı konuşulan Cemil Tugay’ın attığı son adım, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığı bilgilere göre Tugay, CHP'li ve Yeni Partili belediye meclis üyeleri ile yöneticilerin de yer aldığı ortak WhatsApp grubundan ayrıldı. Tugay'ın bu sürpriz hamlesi, CHP ve Yeni Parti yapılanmasından tamamen uzaklaştığının bir göstergesi olarak yorumlanırken, aynı zamanda Ankara'ya verilmiş üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Sinan Burhan

"İletişim sorunu var, Özgür Özel ulaşamıyor"

Sürece dair dikkat çeken detayları paylaşan Burhan, Cemil Tugay ile Özgür Özel arasındaki iplerin büyük ölçüde koptuğuna işaret etti. Tugay'ın her iki partiye de mesafeli durduğunu vurgulayan Burhan, kulislerde konuşulan mevcut tabloyu doğrudan şu sözlerle aktardı:

“Gelinen nokta itibariyle hem Özgür Özel Bey ile Cemil Tugay’ın bir iletişim sorunu olduğu hatta Özgür Özel Bey ulaşamıyor. Tugay’ın WhatsApp’tan da engellediğini biz duymuştuk. Gazeteci arkadaşlar ifade etmişti. Cemil Tugay’ın CHP’de de kalmayacağı öngörülüyor”

14 Ağustos iddiası ve İzmir için bir ilk

Ankara kulislerinde yankılanan tüm bu iddiaların merkezinde ise kritik bir tarih yer alıyor. Sinan Burhan, mevcut siyasi şartlar ve yaşanan gelişmeler ışığında Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta resmen AK Parti’ye katılmasının beklendiğini dile getirdi. Siyasi kulisleri sarsan bu iddia gerçeğe dönüşürse, İzmir siyasi tarihinde yeni bir sayfa açılacak ve Büyükşehir Belediyesi ilk defa AK Parti idaresine geçmiş olacak.

Gündem

'Yürüyen para' İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti: 'Partim beni lekeledi'

Gündem

Mekke İttifakı’nın üç stratejisi

Gündem

Doha saldırısı Körfez’i Türkiye’ye yöneltti