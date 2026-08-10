Özkan Yalım'ın milyonlarca liralık araç filosu TMSF tarafından satışa çıkarıldı: İşte değerleri
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın şirketine ait araç filosu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa sunuldu. Toplam değeri 21 milyon lirayı aşan ve aralarında lüks cipler ile kamyonların da bulunduğu 21 hacizli araç için ihale süreci resmen başladı. Teklif verme süresinin bugün sona ereceği satış işleminin ihalesi, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Uşak Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve usulsüzlük operasyonu kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından resmen satışa sunuldu. Operasyonun ardından başlayan hukuki sürecin bir yansıması olarak yayımlanan ilanda, lüks ciplerden kamyonlara kadar toplam 21 aracın yeni sahiplerini bulmak üzere ihale edileceği duyuruldu.
21 milyon lirayı aşan hacizli araç filosu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kamuoyu ile paylaştığı ilan detaylarına göre, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kayıtlı olan araçlar listelendi. Geniş bir yelpazeden oluşan yirmi bir araçlık bu kervanın toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 Türk Lirası olarak belirlendi.
Teklif dosyaları için süre bugün doluyor
Satışa çıkarılan araçlara talip olan alıcılar için teklif verme süresi bugün saat 16.00 itibarıyla sona erdi. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, teklif dosyalarını Şişli Esentepe'deki merkez adrese ya da Uşak'ta İzmir Yolu üzerinde bulunan şirket adresine elden teslim etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla ulaştırılacak evrakların da belirtilen son teslim saatinde ilgili adreslerde olması zorunlu tutulurken, elektronik ortamda davutmuhasebe64@hotmail.com veya ozdemir.gursel99@gmail.com e-posta adresleri üzerinden de başvuru yapılabileceği açıklandı. Ancak e-posta ile başvuru yapanların, şartname asıllarını ihale saatinden önce şirket yetkililerine mutlaka fiziki olarak ibraz etmeleri gerekiyor.
Teminat şartları ve ihale takvimi
İhale sürecine dahil olmak isteyenlerin, ilgilendikleri her bir araç için belirlenen teminat bedellerini Yalım Petrol'ün Uşak'taki Halkbank 1 Eylül Şubesi'nde bulunan hesabına (TR510001200137100010102248) yatırmaları veya aynı tutarı karşılayan 2 ay süreli geçici banka teminat mektubunu şirkete teslim etmeleri şartı koşuldu. İhale mahallinde nakit teminat tahsilatının kesinlikle yapılmayacağı vurgulanırken, tüm bu aşamaları eksiksiz tamamlayan isteklilerin katılacağı ihale yarın saat 14.10'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Büyükdere Caddesi adresinde gerçekleştirilecek.
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