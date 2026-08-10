Özkan Yalım'ın milyonlarca liralık araç filosu TMSF tarafından satışa çıkarıldı: İşte değerleri

Teklif dosyaları için süre bugün doluyor

Satışa çıkarılan araçlara talip olan alıcılar için teklif verme süresi bugün saat 16.00 itibarıyla sona erdi. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, teklif dosyalarını Şişli Esentepe'deki merkez adrese ya da Uşak'ta İzmir Yolu üzerinde bulunan şirket adresine elden teslim etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla ulaştırılacak evrakların da belirtilen son teslim saatinde ilgili adreslerde olması zorunlu tutulurken, elektronik ortamda davutmuhasebe64@hotmail.com veya ozdemir.gursel99@gmail.com e-posta adresleri üzerinden de başvuru yapılabileceği açıklandı. Ancak e-posta ile başvuru yapanların, şartname asıllarını ihale saatinden önce şirket yetkililerine mutlaka fiziki olarak ibraz etmeleri gerekiyor.