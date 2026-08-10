Aydın'da CHP'li belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Ömer Akdağ, AK Parti'ye katıldı. Akdağ'a parti rozeti, AK Parti Aydın İl Başkanlığında düzenlenen 25. kuruluş yıl dönümü programında takıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi Ömer Akdağ, AK Parti'ye üye oldu.
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partinin Aydın İl Başkanlığında program düzenlendi.
"Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"
Burada konuşan İl Başkanı Mehmet Erdem, partinin 25 yıllık süreçte Türkiye'ye önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, "İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da belediye hizmetlerini anlattı.
Programda AK Parti'ye geçen İncirliova ilçesinden CHP'li belediye meclis üyesi Ömer Akdağ'a parti rozeti takıldı.
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