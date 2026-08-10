Aydın'da CHP'li belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

'Terörsüz Türkiye Yasası' Meclis'te kabul edildi

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada düzenleme, 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla Meclis'ten geçti. Kabul edilen kanunla, PKK/KCK'nın fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartı getirildi. Düzenleme, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesinin ardından belirli suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinde erteleme hükümlerinin uygulanmasını öngörüyor.