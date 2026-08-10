Ankara Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının sonrasında belediye başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün bir araya geldi.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA DİLBER SEÇİLDİ

Yapılan seçimde ilk iki turda geride olan CHP'nin adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'na üye meclis üyelerinin desteği ile Etimesgut Belediye Başkanvekili oldu.

İlk tur oylama sonunda YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy alırken 6 üye boş oy verdi, 6 üye çekimser kaldı.

İkinci tur oylamadan da aynı sonuçlar çıktı.

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