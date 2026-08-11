Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının 2026 yılı 2 dönem sözleşmeli er temini, 2026 yılı 3 dönem uzman erbaş temini ve 2026 yılı 4 dönem teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının, son gün olan 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Başvuruların, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden alınacağı kaydedildi.

Gündem

TSK'da sistem sil baştan: Sözleşmeli er ve uzman erbaşlar dikkat Resmi Gazete'de yayımlandı