Küvözdeki vahşette Adli Tıp raporu çıktı: "İlliyet bağı kurulamadı" ifadesine anneden tepki

‘EN AZINDAN BENİ VE EŞİMİ KUSURLU ÇIKARMAMIŞ’





Sema Bozoklar, konuşmasına şöyle devam etti:





“Hemşirenin darbından sonra benim çocuğumun bacağı kırılıyor, 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor ve şu an benim çocuğumun bacağı kısa ve içe dönük. Bunda da yine hemşireyi kusursuz buluyorlar, yine illiyet bağı kurma yok. Benim çocuğum doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde engelliliğe dair ya da epilepsiye dair bir bulgusu yok. Her şeyi normal, stabil. Sadece beslenmesinden kaynaklı kusmaları oluyor, bana doktorların belirttiği de bu şekilde. Şimdi sonuca bakıyoruz, hemşireyi yine kusursuz buluyorlar. Benim çocuğumun neden epilepsisi başladı o zaman? Neden engelli kaldı benim çocuğum? Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi? Elimizde görüntülerimiz var, videolarımız var, hepsinde de sıkıntısız çocuk yani. Adli Tıp Kurumu’na da teşekkür ediyorum. En azından beni ve eşimi kusurlu çıkarmamış ne diyelim yani?”