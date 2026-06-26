Mavi Vatan’ın üç jeopolitik cephesi: Adalar Denizi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü





Türkiye, dünya üzerinde aynı anda üç farklı jeopolitik havzaya açılan nadir ülkelerden biridir. Batısında Adalar Denizi (Ege), güneyinde Doğu Akdeniz ve kuzeyinde Karadeniz uzanır. İlk bakışta aynı devletin çevresindeki üç deniz gibi görünseler de bu havzaların her biri farklı tarihsel miraslara, farklı güç dengelerine ve farklı güvenlik sorunlarına sahiptir. Adalar Denizi’nde egemenlik ve deniz yetki alanları tartışmaları öne çıkarken, Doğu Akdeniz enerji kaynakları, bölgesel ittifaklar ve büyük güç rekabetiyle şekillenmektedir. Karadeniz ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin gölgesinde, Rusya ile Batı arasındaki stratejik dengenin en hassas sahalarından biri olarak dikkat çekmektedir.

Son yıllarda Türk dış ve güvenlik politikasının en çok tartışılan kavramlarından biri olan Mavi Vatan, yalnızca deniz sınırlarını veya deniz yetki alanlarını ifade eden bir yaklaşım değildir. Aksine Türkiye’nin çevresindeki deniz havzalarını tarih, coğrafya, güvenlik, enerji ve uluslararası hukuk perspektiflerinden birlikte değerlendiren kapsamlı bir stratejik vizyonu temsil etmektedir.

Bu nedenle Mavi Vatan’ı anlamak için haritalara bakmak tek başına yeterli değildir. Lozan ve Montrö’nün şekillendirdiği tarihsel ve hukuki mirası, Adalar Denizi’ndeki egemenlik tartışmalarını, Doğu Akdeniz’deki enerji rekabetini ve Karadeniz’deki güç dengelerini birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü Türkiye’nin deniz jeopolitiği tek bir denizden değil; farklı tarihsel miraslara, güvenlik dinamiklerine ve stratejik önceliklere sahip üç ayrı jeopolitik havzadan oluşmaktadır.

KÜÇÜK COĞRAFYANIN BÜYÜK HESAPLARI

Bazı coğrafyalar vardır; haritada küçük görünürler ancak tarihin akışını etkileyen büyük mücadelelere sahne olurlar. İşte Adalar Denizi de bunlardan biridir. Çok sayıdaki ada, dar deniz alanları ve birbirine yakın kıyılar nedeniyle burada coğrafya doğrudan güç üreten ve güç sınırlayan stratejik bir unsur hâline gelmektedir.

Karasuları, hava sahası, FIR hattı, kıta sahanlığı ve adaların deniz yetki alanlarına etkisi gibi konular, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin en hassas başlıklarını oluşturmaktadır. Yunanistan adalara azami etki tanıyan bir yaklaşımı savunurken, Türkiye alanın kendine özgü coğrafi yapısının dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Uluslararası hukukun hakkaniyet ve orantılılık ilkelerine dayanan Türk tezleri, deniz yetki alanlarının belirlenmesinde yalnızca adaların değil, karşılıklı kıyıların uzunluğu ve coğrafi gerçekliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu nedenle buradaki anlaşmazlıklar yalnızca teknik bir sınır sorunu değil; egemenlik, güvenlik ve bölgesel denge meselesidir. Türkiye’nin yaklaşımı, hem uluslararası hukukun ruhuna hem de bölgenin coğrafi gerçeklerine uygun, hakkaniyete dayalı bir deniz düzeni arayışına dayanmaktadır. Bu yönüyle Adalar Denizi, yalnızca iki ülke arasındaki bir sınır denizi değil; egemenlik, güvenlik, uluslararası hukuk, jeopolitik rekabet ve stratejik dengelerin kesiştiği kritik bir coğrafyadır. Üstelik çok sayıda ada, dar deniz alanları ve birbirine son derece yakın kıyılar nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir küçük bir deniz veya hava olayı kısa sürede daha büyük bir diplomatik ya da askerî krize dönüşebilmektedir.

ENERJİ, HUKUK VE GÜCÜN KESİŞTİĞİ DENİZ

Eğer Adalar Denizi Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihî rekabetin en hassas sahnesiyse, Doğu Akdeniz de 21. yüzyılın en büyük jeopolitik mücadelelerinden birinin merkezidir. Son yirmi yılda keşfedilen doğal gaz rezervleri, bu geniş deniz havzasını yalnızca enerji şirketlerinin değil, devletlerin, ittifakların ve küresel güçlerin de ilgi odağı hâline getirdi.

Bugün Doğu Akdeniz’de yaşananlar, deniz haritalarında çizilen birkaç sınır çizgisinden ibaret değildir. Burada enerji güvenliği, uluslararası hukuk, askerî caydırıcılık, bölgesel ittifaklar ve büyük güç rekabeti aynı denklem içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz, Türkiye’nin Mavi Vatan yaklaşımının en görünür ve en yoğun şekilde sınandığı coğrafya olarak öne çıkmaktadır.

Bölgede keşfedilen hidrokarbon kaynakları, deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaları ekonomik değerle doğrudan bağlantılı hâle getirdi. Münhasır Ekonomik Bölge ilanları, enerji arama faaliyetleri ve deniz sınırlandırma anlaşmaları artık yalnızca teknik veya hukuki süreçler olarak görülmüyor. Bunlar aynı zamanda ülkelerin siyasi nüfuzunu, ekonomik geleceğini ve bölgesel ağırlığını belirleyen stratejik araçlar olarak da değerlendiriliyor.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN HAMLE

Bu çerçevede Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı, Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştiren en önemli hamlelerden biri oldu. Ankara, bu anlaşma ile adalara tam etki veren sınırlandırma anlayışına karşı çıkarak, hakkaniyet ve orantılılık ilkelerine dayanan alternatif bir yaklaşım ortaya koydu. Böylece Doğu Akdeniz’deki hukuk mücadelesi, aynı zamanda bir jeopolitik nüfuz mücadelesine dönüştü.

Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri de bu stratejinin sahadaki yansımaları olarak görülebilir. Araştırma gemileri, sondaj platformları ve bunlara eşlik eden deniz unsurları, Türkiye’nin yalnızca hak iddia eden değil, aynı zamanda bu hakları sahada görünür kılmaya çalışan bir politika izlediğini göstermektedir. Böylece hukuk, diplomasi ve askerî caydırıcılık birbirini tamamlayan unsurlar hâline gelmektedir.

Ancak Doğu Akdeniz’deki asıl mücadele enerji kaynaklarının paylaşımından daha geniş bir anlam taşımaktadır. Temel soru şudur: Bölgesel düzen nasıl kurulacak ve bu düzenin dışında kimler kalacaktır?

DİPLOMATİK NÜFUZUN SINANDIĞI BİR MÜCADELE

Son yıllarda Fransa, Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır arasında gelişen enerji ve güvenlik iş birlikleri, birçok gözlemci tarafından Türkiye’yi dışlayan bir bölgesel mimari oluşturma girişimi olarak yorumlanmaktadır. Ankara ise Mavi Vatan yaklaşımıyla hem bu düzenin hukuki dayanaklarını hem de uzun vadeli sürdürülebilirliğini sorgulamaktadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz’deki rekabet, yalnızca enerji sahalarının paylaşımıyla ilgili değildir. Aynı zamanda bölgesel liderlik iddialarının, diplomatik nüfuzun ve uluslararası meşruiyet üretme kapasitesinin de sınandığı bir mücadeledir. Günümüzde deniz gücü artık yalnızca savaş gemilerinin sayısıyla ölçülmemektedir. Hukuki argüman üretebilmek, uluslararası destek sağlayabilmek ve bölgesel ittifaklar kurabilmek de en az askerî kapasite kadar önem taşımaktadır.

Doğu Akdeniz, günümüz dünyasında enerji, hukuk ve gücün aynı anda yarıştığı nadir coğrafyalardan biridir. Bu nedenle burada yaşanan gelişmeler yalnızca bölge ülkelerinin değil, Avrupa’nın, Orta Doğu’nun ve hatta küresel siyasetin geleceğini etkileme potansiyeline sahiptir. Mavi Vatan perspektifinden bakıldığında ise Doğu Akdeniz, yalnızca bir deniz alanı değil; Türkiye’nin güvenlik, egemenlik ve bölgesel rol arayışının en önemli sınama sahasıdır.

BOĞAZLARIN GÖLGESİNDE BİR DENGE DENİZİ

Eğer Adalar Denizi egemenlik tartışmalarının, Doğu Akdeniz ise enerji rekabetinin merkezindeyse, Karadeniz de büyük güçler arasındaki stratejik dengenin en hassas sahalarından biridir. Ancak Karadeniz’i diğer denizlerden ayıran temel özellik, burada mücadelenin deniz yetki alanlarından çok erişim, kontrol ve denge üzerine kurulmuş olmasıdır.

Karadeniz’in jeopolitiğini anlamanın anahtarı, yaklaşık bir asırdır bölgedeki güç dengelerini şekillendiren Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde yatmaktadır. 1936 yılında imzalanan bu sözleşme, yalnızca Türk Boğazlarının geçiş rejimini düzenleyen teknik bir hukuk metni değildir. Aynı zamanda Karadeniz’i büyük güç rekabetinin yıkıcı etkilerinden koruyan ve Türkiye’ye benzersiz bir stratejik rol kazandıran uluslararası bir güvenlik mekanizmasıdır.

Türkiye açısından Karadeniz’deki temel hedefler oldukça nettir: Deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak, kıyıdaş devletler arasındaki askerî dengeyi korumak ve bölge dışı güçlerin askerî varlığını sınırlayan Montrö rejimini muhafaza etmek. Bu nedenle Ankara’nın Karadeniz politikası, yeni alanlar kazanma arayışından çok mevcut dengeyi koruma anlayışına dayanmaktadır.

Rusya ile NATO arasındaki rekabetin Ukrayna Savaşı sonrasında yeniden sertleşmesi, Karadeniz’i bir kez daha küresel siyasetin ön saflarına taşıdı. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra görece sakinleşen bölge, bugün yeniden büyük güçlerin stratejik hesaplarının kesiştiği bir temas hattına dönüşmüş durumda. Ancak Türkiye bu rekabet içerisinde taraflardan birinin ileri karakolu olmayı değil, denge kurucu bir aktör olmayı tercih etmektedir.

ANKARA’NIN İSTİKRARLAŞTIRICI GÜCÜ

Nitekim savaşın başlamasının ardından Montrö hükümlerinin uygulanması konusunda izlenen politika, Türkiye’nin Karadeniz’deki yaklaşımını açık biçimde ortaya koymuştur. Ankara, Boğazlar üzerindeki hukuki yetkilerini kullanarak bölgedeki askerî hareketliliği kontrol altında tutmaya çalışmış; böylece Karadeniz’in daha geniş bir çatışma alanına dönüşmesini engelleyen önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu yönüyle Karadeniz’de Mavi Vatan’ın karakteri, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’dekinden belirgin biçimde farklıdır. Adalar Denizi’nde egemenlik, Doğu Akdeniz’de enerji ve deniz yetki alanları öne çıkarken; Karadeniz’de düzenin korunması ve istikrarın sürdürülmesi önceliklidir. Burada amaç yeni deniz alanları rekabeti değil, mevcut düzenin işlemesini sağlamaktır.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin rolü de bu çerçevede şekillenmektedir. Karadeniz’de deniz gücü, çoğu zaman düşük görünürlükle fakat yüksek etkinlikle kullanılmaktadır. Ticaret yollarının güvenliği, deniz ulaştırmasının sürekliliği ve caydırıcılığın korunması, bölgedeki askerî varlığın temel işlevleri arasında yer almaktadır.

Karadeniz, Mavi Vatan doktrininin en az tartışılan ancak belki de en stratejik boyutunu temsil etmektedir. Çünkü burada mesele yalnızca denizlere hâkim olmak değil; büyük güç rekabetini yönetilebilir sınırlar içinde tutabilmek, krizleri kontrol altında tutmak ve Türkiye’nin stratejik özerkliğini koruyabilmektir. Bu nedenle Karadeniz, Türkiye için yalnızca bir kıyı denizi değil; Montrö’nün sağladığı denge sayesinde bölgesel istikrarın ve ulusal güvenliğin temel dayanaklarından biri olmaya devam etmektedir.

ÜÇ DENİZ, ÜÇ ÖNCELİK, TEK STRATEJİ

Adalar Denizi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz aynı jeopolitik bütünün parçaları olsa da her biri farklı güvenlik dinamikleri ve stratejik öncelikler üretmektedir. Adalar Denizi’nde temel mesele egemenlik hakları ve deniz yetki alanlarıdır. Türkiye, burada uluslararası hukukun hakkaniyet ve orantılılık ilkelerine dayanan tezleriyle, coğrafi gerçeklikleri göz ardı eden maksimalist yaklaşımlara karşı çıkmaktadır. Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve bölgesel ittifaklar öne çıkarken; Karadeniz’de Montrö rejiminin korunması ve büyük güç rekabetinin dengelenmesi öncelik kazanmaktadır.