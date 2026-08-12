Türkiye Yüzyılı’nın stratejik gücü: Nitelikli insan, güçlü aile ve medeniyet vizyonu

Hekimoğlu Süleyman Özcan - Gazeteci – Yazar

Bugün küresel ve toplumsal ölçekte karşı karşıya bulunduğumuz en büyük sorunlardan biri, bireyin kendi varoluşsal zemininden uzaklaşmasıyla başlayan derin özgüven krizidir. Bu kriz, yalnızca psikolojik bir yetersizlik hâli değil; öğrenme biçimimizden yaşam anlayışımıza, üretme azmimizden özgün eserler ortaya koyma irademize kadar hemen her alanda etkisini hissettiren kolektif bir durağanlıktır.

Fikrî üretimin zayıflaması ve kimlik bilincinin aşınması, topluma yön vermesi beklenen, kendisini “aydın” olarak tanımlayan çevreleri dahi yol gösterici vasfından uzaklaştırmış; adeta entelektüel bir fetret döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Marifetten uzak fakat iddialı söylemlerin kamusal alanda daha fazla görünür hâle geldiği böyle bir ortamda, fikrî ve kültürel üretimi yeniden inşa etmek her zamankinden daha zor fakat aynı ölçüde daha hayati bir sorumluluktur.

İNSAN YETİŞTİRMENİN STRATEJİK BOYUTU VE ÖZNE OLMAK

İçinde bulunduğumuz bu kültürel kuraklık döneminde en büyük ve en zor sorumluluk, şüphesiz insan yetiştirmektir. Ancak bu süreç; yalnızca bireylere konforlu bir yaşam sunmak, iyi eğitim imkânları sağlamak veya ekonomik refahı artırmakla sınırlı görülemez. Gerçek anlamda yetişmek ve insan yetiştirmek; bireyin geçmişini, bugününü ve geleceğini aynı idrak çizgisinde değerlendirebilmesini, kendi medeniyet tasavvurunu özümseyebilmesini ve nesneleşen bir dünyada yeniden özne olabilmesini sağlamaktır.

Nitekim güçlü bir gelecek inşa edebilmenin ilk şartı, özümüze olan güveni yeniden tesis etmek ve medeniyet birikimimizi geleceğe taşıyacak bilinçli nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle toplum olarak bugün karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumaları bir tehditten ziyade yeni bir diriliş fırsatı olarak değerlendirmeliyiz.

SAVUNMA SANAYİİ KADAR HAYATİ EĞİTİMLİ GENÇLİK ORDUSU

Bugün tam bağımsızlık idealinin en somut göstergelerinden biri olan savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik hamleleri, ülkemizin sınır güvenliği açısından ne kadar stratejik bir öneme sahipse; eğitimli, nitelikli ve yüksek şuur sahibi bir gençlik yetiştirmek de devletimizin geleceği ve milletimizin bekası açısından aynı derecede hayati bir meseledir.

Teknolojik altyapılar, savunma sistemleri, siber güvenlik ağları ve fiziki tahkimatlar dış tehditlere karşı güçlü bir koruma kalkanı oluştururken; milli kimliğine bağlı, manevi değerlerini koruyan, kültürel aidiyet bilincine sahip ve çağın gerekleriyle donatılmış gençler de toplumu kültürel yabancılaşma, kimlik erozyonu ve küresel asimilasyon girişimlerine karşı koruyacak en güçlü görünmez savunma hattını meydana getirir.

Unutulmamalıdır ki en gelişmiş teknolojileri üretme kabiliyetine sahip olmak tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan, o teknolojiyi yönetecek, geliştirecek ve ona ahlaki bir istikamet kazandıracak insan kaynağının niteliğidir. Bilim ile vicdanın, teknoloji ile ahlakın birlikte yürüyemediği toplumlarda maddi güç kalıcı bir medeniyet inşasına dönüşemez.

Bu sebeple nitelikli insan yetiştirmek, yalnızca eğitim politikalarının bir konusu değil; uzun vadeli milli güvenlik stratejisinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Güçlü bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedefinin başarıya ulaşması, savunma sanayiinde elde edilen kazanımların; bilgiyle, ahlakla, üretimle ve yüksek sorumluluk bilinciyle yetişmiş nesiller tarafından geleceğe taşınmasına bağlıdır.

AİLEYİ ÖNCELEYEN POLİTİKALAR VE KÜRESEL MEYDAN OKUMALAR

Nitelikli insan kaynağı ve şuurlu bir gençlik inşa etmenin ilk ve en önemli zemini, hiç şüphesiz aile kurumudur. Savunma sanayiinde sınır güvenliğini sağlamak ne kadar stratejik bir öneme sahipse, medeniyetimizin özü olan aile yapısını korumak da aynı ölçüde hayati bir milli güvenlik meselesidir.

Bu nedenle aileyi önceleyen politikaların yalnızca resmî belgelerde veya teorik söylemlerde kalmaması; sosyal hayatın her alanında somut karşılık bulması gerekmektedir. Bu nedenle nesillerin zihinsel, ahlaki ve kültürel gelişimini güçlendirecek politikalar kararlılıkla sürdürülmelidir. Aile bağlarını zayıflatan her türlü sosyal sorunun dikkatle analiz edilmesi, çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve aileyi güçlendiren uygulamaların yaygınlaştırılması, güçlü bir toplum inşa etmenin vazgeçilmez şartıdır.

Medeniyetler, güçlü aileler üzerinde yükselir. Aile kurumunun huzurunu, bütünlüğünü ve sürekliliğini koruyabilen toplumlar, yalnızca bugünün değil, yarının da güçlü devletlerini inşa edebilir. Bu sebeple aileyi korumak; geçmişimize sahip çıkmanın, bugünümüzü sağlamlaştırmanın ve geleceğimizi güvence altına almanın en önemli sorumluluklarından biridir.

LİDERLİK MİRASI VE GELECEĞİN İNŞASI

Nitekim Türkiye Yüzyılı vizyonunu geleceğe taşıyacak olan en büyük güç de, köklerine bağlı, çağın bilgi ve teknolojisiyle donanmış, ahlaki sorumluluk bilinci yüksek ve milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş nesillerdir.

Bu büyük kalkınma ve medeniyet yürüyüşünün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık çeyrek asırdır ortaya koyduğu liderlikle Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve stratejik dönüşümüne yön vermiştir. Bugün de devletimizin başında, Türkiye Yüzyılı hedefinin en güçlü temsilcisi olarak milletimize rehberlik etmeyi sürdürmektedir.