25 yıl… Ve hâlâ yolun başındayız

Bülent Turan/Hukukçu

Cumhuriyet tarihimizin yaklaşık dörtte biri.

Çok partili siyasi hayatımızın yaklaşık üçte biri.

Naçiz ömrümün yarısı..

Çocuk denecek yaşta adım attığım bu siyasi hareketin “AK Parti” ismi altında geçen 25 koca yıl…

Ne yapılan hastaneler, ne yapılan otoyollar, havalimanları ne de Türkiye’nin, küresel arenada değişen güç dengesi ve itibarı…

Bizim için AK Parti, milletin Türkiye hayaline giydirilen “deli gömleğinin” yırtılmasıdır. Başörtüsü meselesinden Ayasofya’ya, vesayetten teröre kadar bir sürü duvarla sıkıştırılmaya çalışılan milletin isyanıdır, AK Parti…

“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım”’ın vücud bulmasıdır.

SESSİZ DEVRİM

Hiçbir sorundan, memleket için hiçbir kavgadan, risk almaktan korkmadık. Darbelere de, darbecilere de, eski darbelerin fildişi kulelerine de hak ettikleri cevabı vermekten geri durmadık. “Yargılayacağız” dediğimizde elleri titreyip karşı çıkanlara inat, Türk demokrasisinin, bu ülkenin kaybettiği yılların, hangi görüşe sahip olursa olsun idam sehpalarında yitip giden tüm evlatlarımızın hesabını sorduk.

Sorunu nerede gördüysek, oraya el attık. Bazen inancından, bazen etnik kökeninden, bazen yaşam tarzından dolayı ötekileştirilen veya kendini ötekileştirilmiş hisseden tüm kesimlerle devleti barıştıran ve “sessiz devrim” olarak nitelendirilen bir toplumsal değişimin, devlet-millet kucaklaşmasının mimarı olduk.

Bir yerden sonra parlamenter sistemin bu ülkeye yetmediğini gördük; ülkeyi yeniden koalisyonlara, kurulmayan, kurulsa bile 2-3 ay sürecek koalisyon hükümetlerine mahkum etmemek için, millete gittik, milletin onayıyla sistemi değiştirdik.

25 yılın 24 yılı iktidar olarak geçti. 24 yıl muhalefette de kalabilirdik. Bir anlamda konfor alanıdır muhalefet. Sorumluluk yoktur, yıpratılma yoktur. Kenardan izler, sadece eleştirmekle yetinir, gayet rahat bir parlamenter hayat da sürebilirdik.

TOPYEKUN BİR TÜRKİYE MESELESİ

Yapmadık çünkü bu 25 yılın meselesi, bir iktidar olma meselesi değildi, topyekun bir Türkiye meselesiydi. Türkiye’yi büyütemeseydik, Türk demokrasisini, bu ülkenin birliğini, kardeşliğini tahkim etmeseydik, Türkiye’yi küresel ölçekte etkin bir ülke haline getiremeseydik, sadece bir siyasi iktidarı değil, kimliğimizi, hayallerimizi hatta belki de topyekun varlığımızı kaybedebilirdik.

Türk Siyasi Tarihi’nin en müstesna, en efsanevi liderlerinden birinin arkasından gittik.

28 Şubat’tan ağır hasar almış bu ülkeye yeniden özgüven veren, ayağa kaldıran, dirayetiyle beraber siyasi hayatımızın amiral gemisini ve bu ülkeyi çeyrek asır boyunca yöneten, tüm kumpaslara, çoğu uluslararası bağlantılı küçük büyük pek çok darbe teşebbüsüne karşı ayakta kalan Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yaptık. Bunun için de ayrıca gururluyuz.

MİLLETTEN BAŞKA HİÇ KİMSEDEN TALİMAT ALMADIK

Kul kusursuz olmaz, 25 yılın içinde elbette ki hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. Ancak hiçbir zaman, samimiyet kusurumuz olmamıştır. Milletten başka hiçbir hesabın içinde olmadık. Milletten başka hiçbir merciden talimat almadık, millete rağmen iş yapmadık. Aziz milletimiz de çeyrek asır her seçimde gösterdiği teveccühle, bu samimiyeti onayladığını ifade etmiştir.

Cenab-ı Hakk’ın fani kullarıyız, ne kadar ömür verir bilinmez. Verdiği ömrü bu millet için bu çatı altında sarf ettik, kalanını da inşallah yine bu çatı altında, aynı liderle, aynı samimiyetle Aziz milletimiz için sarf edeceğiz.

Doğum günün kutlu olsun AK Parti, nice çeyrek asırlara…