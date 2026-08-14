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Düşünce Günlüğü
AK Parti bir milletin makus talihini değiştirdi

AK Parti bir milletin makus talihini değiştirdi

04:00, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti bir milletin makus talihini değiştirdi
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Bugün biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz, aşacak çok engelimiz, gerçekleştirecek çok hayalimiz var. Meselemiz, bir milletin makus talihini değiştirmek.

Mehmet Tevfik Göksu/Esenler Belediye Başkanı

25 yıl önce Türkiye’nin üzerine çöken karamsarlığın ortasında bir söz yükseldi:

“Karanlığa kapalı, aydınlığa açık.”

Ardından bir istikamet çizildi:

“Her şey Türkiye için.”


BU ÜLKE BENİM!

Salt bir slogan ve metafordan ibaret olmayan bu iki cümle aslında Türkiye’nin kendi tarihiyle arasını iyileştirme niyetini ifade etmekteydi. Öyle de oldu. Türkiye, nostaljinin romantik söylemi içinde kaybolmadan kendi tarihine döndü ve yüzlerce yılda orada oluşmuş olan değerleri bugüne taşımaya başladı. Her şeyden önemlisi de geçmişte büyük medeniyetler kurmuş olan milletimizin başarabilirlik duygusu yeniden ortaya çıkmaya başladı.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de başlayan bu yürüyüşü, yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşu değildi. Yıllarca sesi duyulmayanların, değerleri görmezden gelinenlerin, inancı ile geleceği arasında tercihe zorlananların, Anadolu’nun şehirlerinde ve köylerinde kendi kaderine terk edildiğini düşünen insanların yeniden “Bu ülke benim” deme iradesiydi.

Milletimiz; Türkiye’ye çizilen sınırları, biçilen rolleri, “Yapamaz”, “Başaramaz”, “Muktedir olamaz” denilen bütün ezberleri reddetti ve “Biz daha iyisini yaparız” demeye başladı.


MİLLET İLE DEVLET ARASINDAKİ YOLLARI AÇAN LİDER

Bu büyük yürüyüşün önünde ise milletinin derdini kendi derdi bilen bir lider var: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun liderliğinde siyaset, yalnızca devleti yönetmek olmadı. İnsana dokunmak, millete hizmet etmek ve tarihe karşı sorumluluk taşımak oldu.

Başörtüsü nedeniyle üniversite kapısından döndürülen genç kızın, hastane kapısında çaresizce bekleyen annenin, ilacına ulaşamayan yaşlının, yolu olmadığı için şehre ulaşamayan köylünün, okumak isteyen Anadolu çocuğunun meselesini, devletin meselesi haline getirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yalnızca yolları değişmedi. Millet ile devlet arasındaki o kapalı yollar da açıldı. Bir milletin kendisine olan inancı geri kazandırıldı.

AK Parti ile “Biz yapamayız” denilen bir ülkeden, kendi İHA’sını, SİHA’sını yapan, gemisini denize indiren, otomobilini yollara çıkaran, milli savaş uçağını gökyüzüyle buluşturan bir Türkiye’ye oldu.

Dün başkalarının kapısında bekleyen Türkiye’den, artık kendi kararını alan, kendi teknolojisini üreten, kendi sözünü söyleyen bir Türkiye’ye ulaştık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin başlattığı değişim yalnızca Türkiye sınırları içerisinde hissedilmedi.

Davos’ta bütün dünyanın gözleri önünde yükselen “One Minute”, iki kelimeden çok daha fazlasıydı. O sözde, Filistinli bir annenin feryadı, Gazze’deki bir çocuğun gözyaşı, yıllarca sesi duyulmayan mazlumların itirazı vardı. Dünya sustuğunda konuşabilmekti. Güçlünün karşısında mazlumun yanında durabilmekti.

Bu topraklar kendisine sığınanı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye de tarihinden aldığı bu merhameti devlet aklıyla buluşturdu.

Bugün AK Parti’nin 25 yılına geriye dönüp baktığımızda yalnızca beton, asfalt, köprü veya bina görmüyoruz. İnsan görüyoruz. Artık dünyaya karşı başı daha dik duran bir Türkiye’yi görüyoruz.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

İşte AK Parti’nin 25 yıllık hikayesi budur.

Yapılan her yolun sonunda bir insan,

Açılan her okulun sırasında bir çocuk,

Kurulan her hastanenin odasında bir dua,

gökyüzüne yükselen her milli teknolojinin ardında bu ülkenin evlatlarının emeği vardır.

Bugün biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz, aşacak çok engelimiz, gerçekleştirecek çok hayalimiz var. Meselemiz, bir milletin makus talihini değiştirmek. Milletimizin başını öne eğdirmemek. Mazlumun elini bırakmamak. Bu topraklara eser bırakmak, bu bayrağı daha yükseğe taşımak ve çocuklarımıza bizden daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye emanet etmek.

AK Parti’nin 25 yıllık hikayesini en iyi anlatan cümle “AK Parti, bir milletin makus talihini değiştirdi” olacaktır.

Başlıklar :AK PartiSiyasetToplum
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