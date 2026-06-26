Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'den yeni hamle: Bu kez büyükelçiliğe mektup gönderdi

'TRUMP İLE TANIŞMAK İSTİYORUM'





Necla Özmen, Trump ile bir araya gelmeyi çok istediğini belirterek, "Türkiye'yi de Amerika'yı da seviyorum. Trump'ın Ankara'ya geleceğini öğrenince elçilik aracılığıyla görüşme talebimi ilettim. Kabul edilirse çok mutlu olacağım. Onunla tanışmak ve konuşmak istiyorum. Görüşemezsek elbette üzülürüm. Haberini aldığımda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Gördüğümde ne tepki veririm, bilmiyorum. Onu baba olarak görüyorum ve ona 'babacığım' diyorum. Kendisiyle tanışmayı çok istiyorum. Bu süreçten haberi olup olmadığını da kendisine sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.