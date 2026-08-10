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Bakanlıktan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim

Bakanlıktan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim

09:14, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
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Bakanlıktan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim
14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders zili öncesinde harekete geçen bakanlık ekipleri; okul çantası, beslenme çantası, defter, boya, yapıştırıcı ve okul kıyafetleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini sıkı bir denetimden geçiriyor.

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir ay kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, Ticaret Bakanlığımızca öğrencilerimizin sağlık ve güvenliği ile tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından, kırtasiye ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri; yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından incelenmektedir. Tehlikeli ve riskli görülen ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulurken, etiket ve tüketiciyi bilgilendirme bilgileri de kontrol edilmektedir. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılacak, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacaktır. Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, 'https://gubis.ticaret.gov.tr' adresinden, ilgili sisteme ulaşabilmektedir" denildi.

'DENETİMLERDE FİYAT ETİKETLERİ DE KONTROL EDİLİYOR'

Açıklamada ayrıca tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalara yer verilerek, şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmeleri önem taşımaktadır. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işareti kontrol edilmelidir. Çocuk kıyafetlerinde ise Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir."

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