Amerikan yönetimi, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini yeniden gündemine aldı.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ni işaret eden Trump, “Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” dedi.

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Netanyahu tutuştu

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve savaş uçakları için motor verilmesini duyunca korkudan tutuştu.

Fox News'e yaptığı açıklamada, bu ihtimalin Orta Doğu'daki güç dengesini ve İsrail'in hava üstünlüğünü bozacağını dile getirdi.

Yunanistan'da 'merkezleşen Türkiye' korkusu: Nasıl başa çıkacağız?

Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, ülkesinin basınına yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye’nin kenardaki bir NATO ülkesinden merkezi bir NATO ülkesi haline gelmesi'nin endişe verici olduğunu söyledi.

NATO'nun Karadeniz ve Kafkasya bölgesinde, Ortadoğu’ya genişlediğini vurgulayan Kalenderidis, "Bu NATO 3.0 ve Türkiye bu ülkelere genişleme için merkez sütun haline geldi." diye konuştu.

"Asıl gelişme bu, F-35’ler değil"

Trump'ın Erdoğan haricinde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşeceğine vurgu yapan Yunan istihbaratçı, "Asıl gelişme bu, F-35’ler değil. Türkiye’nin jeopolitik önemi ve NATO için önemi yeni bir boyuta ulaştı; Yunanistan ve İsrail’in bu yeni gelişmeyle nasıl başa çıkması gerektiğini bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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