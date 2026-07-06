Yunanistan'da 'merkezleşen Türkiye' korkusu: Nasıl başa çıkacağız?
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'ye müjdeli haber vereceğini duyurmuştu. Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, ülkesinin basınına yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye’nin kenardaki bir NATO ülkesinden merkezi bir NATO ülkesi haline gelmesi'nin endişe verici olduğunu söyledi. İsrail ve Yunanistan'a 'başa çıkın' çağrısı yapan Kalenderidis, "Asıl gelişme bu, F-35’ler değil.” diye konuştu.
Amerikan yönetimi, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini yeniden gündemine aldı.
Netanyahu tutuştu
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve savaş uçakları için motor verilmesini duyunca korkudan tutuştu.
Fox News'e yaptığı açıklamada, bu ihtimalin Orta Doğu'daki güç dengesini ve İsrail'in hava üstünlüğünü bozacağını dile getirdi.
Yunanistan'da 'merkezleşen Türkiye' korkusu: Nasıl başa çıkacağız?
Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, ülkesinin basınına yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye’nin kenardaki bir NATO ülkesinden merkezi bir NATO ülkesi haline gelmesi'nin endişe verici olduğunu söyledi.
NATO'nun Karadeniz ve Kafkasya bölgesinde, Ortadoğu’ya genişlediğini vurgulayan Kalenderidis, "Bu NATO 3.0 ve Türkiye bu ülkelere genişleme için merkez sütun haline geldi." diye konuştu.
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