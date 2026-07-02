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Yunanistan'da orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı

Yunanistan'da orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı

23:292/07/2026, Perşembe
AA
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Yunanistan'ın Ftiotis ilinde dün çıkan yangına sebep olan çiftçi gözaltına alındı
Yunanistan'ın Ftiotis ilinde dün çıkan yangına sebep olan çiftçi gözaltına alındı

Yunanistan'ın Ftiotis ilindeki Kalopodi bölgesinde çıkan orman ve tarım alanı yangınına ilişkin emniyet güçleri araştırma gerçekleştirdi. Yangının, 43 yaşındaki bir çiftçinin tarlada biçerdöverle çalıştığı sırada çıktığı belirlenmesiyle söz konusu şahıs emniyet güçlerince gözaltına aldı.

Yunanistan'ın Ftiotis ilindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, emniyet güçlerinin araştırması sonucu Ftiotis ilinin Kalopodi bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda çıkan yangının nedeni tespit edildi.


Çıkış nedeni belli oldu

Yangının 43 yaşında bir çiftçinin biçerdöverle tarlada yaptığı çalışma sırasında çıktığı belirlendi.

Çiftçi, emniyet birimlerince gözaltına alındı.

Ftiotis ilinin Kalopodi bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda 1 Temmuz'da yangın çıkmış, alevler kara ve havadan müdahale ile söndürülmüştü.



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