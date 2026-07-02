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Erzurum’da otomobil alev topuna döndü

Erzurum’da otomobil alev topuna döndü

17:142/07/2026, Perşembe
IHA
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Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum’da park halindeyken alev topuna dönen araçtaki yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Palandöken ilçesi Yıldızkent Mahallesi’nde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi yanında park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan araç yangını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Araçta maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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