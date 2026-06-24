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Karadeniz Sahil Yolu’nda zincirleme kaza sonrası yangın: Ölü ve yaralılar var

Karadeniz Sahil Yolu’nda zincirleme kaza sonrası yangın: Ölü ve yaralılar var

00:4624/06/2026, Çarşamba
DHA
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan ikisinde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı.

 Çarpışma sonrası araçların 2’si, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

 Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.

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